Al Shabab kondigde hem al aan, maar plots is Weiler op weg naar Zwitserse club

Volgens het Zwitserse Blick staat Weiler dicht bij Luzern, waar hij voor meerdere seizoenen kan tekenen. De club eindigde vorig seizoen derde in de Zwitserse hoogste klasse. Luzern zou wel nog een akkoord moeten vinden met Anderlecht, dat Weiler nog steeds betaalt. Begin dit seizoen werd de coach bij de Brusselaars ontslagen, ondanks de titel vorig seizoen.

Gek genoeg kondigde Al Shabab, de ex-club van Michel Preud’homme, op 23 mei nog aan dat Weiler de nieuwe coach zou worden voor volgend seizoen. De Saudi-Arabische club sprak blijkbaar te vroeg, want tot een officieel akkoord kwam het dus nog niet. Eerder was hij in eigen land actief als trainer van Winterthur, Sankt-Gallen, Schaffhausen en Aarau.

(De tweet van Al Shabab destijds)

Al Shabab has reached an agreement with the Swiss manager René Weiler to takeover the head coach position, starting from next season. pic.twitter.com/onMeQZWhhb