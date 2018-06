Passagiers applaudisseren tijdens landing, maar dan schuift vliegtuig plots van landingsbaan

Nadat het erg slecht weer was donderdagavond, besloot de piloot van de McDonnell Douglas MD-83 een noodlanding te maken. De vlucht die vertrokken was in het Turkse Antalya maakte een stop in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. De passagiers waren erg opgelaten en applaudisseerden toen ze voelden dat de wielen van het vliegtuig de grond raakten om de piloot te bedanken. Maar toen liep het mis.