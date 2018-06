Bondscoach Martinez heeft beslist: “Kompany blijft definitief bij de groep”

Vincent Kompany blijft definitief bij de Rode Duivels op dit WK. Dat vertelde bondscoach Roberto Martinez op de persconferentie voor de WK-opener tegen Panama.

“Medisch is Kompany in orde”, verklaarde Martinez zijn keuze om te kiezen voor de speler van Manchester City. “We gaan onze wissel dus niet gebruiken. Hij is mentaal klaar. Hij maakt kans om in de groepsfase te spelen. We moeten hem klaarstomen.”

Wellicht komt Dedryck Boyata hem vervangen in de basis. “Dedryck Boyata kijkt uit naar de start van het WK, maar ik zie jongens als Leander Dendoncker op dezelfde manier als hem. Spelers die minder gespeeld hebben kunnen in het nadeel zijn. Bij Toby Alderweireld is dat niet het geval. Hij oogt fris en klaar voor het WK. Net als Mousa Dembélé.”

Panamees bondscoach Hernan Dario Gomez gaf zijn basisploeg voor morgen tegen de Rode Duivels al prijs, maar daar waagde Martinez zich niet aan. “Ik zou mijn ploeg ook willen vertellen, net als de coach van Panama. Maar ik heb het de spelers nog niet verteld. Dus het zou voor hen misschien een grote schok zijn als ze het via de media te weten komen. Maar ik kan je wel zeggen dat je niet te veel verrassingen moet verwachten.”

De Belgische bondscoach is altijd op zijn hoede voor de tegenstander, dus verwacht hij maandag geen avondwandeling tegen Panama. “Je kan niet plannen hoe een wedstrijd zal verlopen. Ik verwacht een sterk Panama. Het is voor hen een gouden mogelijkheid. Die eerste wedstrijd blijft voor altijd hun eerste WK-wedstrijd ooit. Wij moeten daar mee zien om te gaan. Het is belangrijk dat we goed spelen, want we willen groeien in dit toernooi. Er zijn nu tien wedstrijden gespeeld op het WK, en er waren geen gemakkelijke wedstrijden. Er waren altijd kleine verschillen tussen de ploegen. Makkelijk winnen, dat zal niet gebeuren. Maar als ik in de spelers hun ogen kijk, zie ik dat ze klaar zijn.”

“Niet gefrustreerd geraken”

“Het wordt ook een mentaal spelletje”, weet Martinez. “Als het lang 0-0 blijft mogen we niet gefrustreerd worden. Ik verwacht niet dat we snel op voorsprong komen, de match zal niet al in de zestigste minuut beslist zijn. Daar zijn we ons van bewust. We moeten dus een volwassen match spelen.”

De Belgische bondscoach kreeg van een buitenlandse journalist ook de vraag of de sfeer in de groep wel goed was. Na al dat gedoe over de tackle van Kevin De Bruyne op Adnan Januzaj. “Ik ben verbaasd over je vraag, maar ik kan een makkelijk antwoord geven: de sfeer in de ploeg is goed. De spelers delen al jaren fantastische voetbalmomenten samen. De sfeer had niet beter kunnen zijn.”

Lees verder onder de foto.

Foto: Photo News

Eerder deze week had Roberto Martinez een uitgebreide babbel met sterkhouder Kevin De Bruyne. Het toont het belang van De Bruyne voor de ploeg. “Ik praat met al mijn spelers. Maar Kevin is een essentiële speler. Zijn spel beïnvloedt vele spelers. We willen hem als spelmaker bepalend laten zijn. Ik spreek veel met hem. Soms over voetbal. Soms over andere dingen. Kevin vertegenwoordigt een beetje wat we willen bereiken.”

Thibaut Courtois: “Wanneer is het WK geslaagd? Als we winnen”

Thibaut Courtois is klaar om morgen aan het WK voetbal te beginnen. De doelman begint al aan zijn derde tornooi en kent intussen het klappen van de zweep. “Er is nu meer rust en ervaring in de ploeg”, merkt Courtois. “Ik leef zelf ook met meer kalmte naar het toernooi toe omdat ik weet wat ervan te verwachten.”

Foto: AFP

Op de vraag wanneer voor Courtois het toernooi geslaagd is, haalde hij zijn schouders op en zei laconiek: “Als we winnen, zeker?” Wat later ging hij daar wat dieper op in. We hebben de kwaliteiten en het talent om ver te geraken. We zitten allemaal in een grote vorm, een goed moment van onze carrière. We zijn niet de grote favorieten, wel een outsider. Ik zeg niet dat we zullen winnen, maar we geloven erin dat we ver kunnen geraken. En geloof in eigen kunnen is van een groot belang. We zijn beter gewapend dan op de vorige toernooien. Mentaal is iedereen scherper ook.”

Om te kunnen winnen, heeft België een sterke Eden Hazard nodig. “Ik ken Eden al jaren, maar heb hem nog nooit zo goed gezien als de laatste weken”, zegt Courtois. “Hij haalt echt een hoog niveau. Hopelijk zien we hem ook zo op het WK. Maar we hebben niet alleen een goede Eden nodig. Ook een goede Romelu, een goede Kevin en ik moet ook goed zijn. Om ver te geraken, moet iedereen op z’n best zijn.”

Tegen Panama moet Courtois het zonder Kompany voor zijn neus doen. Dedryck Boyata komt hem vervangen. “Natuurlijk is Vincent meer ervaren dan Dedryck, maar hij is goed in de passing, deed het goed tegen Costa Rica. We hebben vertrouwen in hem. Ik verwacht een strijdend Panama, een ploeg die er zin in heeft en zich goed gaat verdedigen. Ik verwacht hen op de counter.”