Jonge WK-fan valt zes verdiepingen naar beneden en verplettert daarbij andere supporters

In Moskou is een jonge voetbalfan om het leven gekomen nadat hij uit een raam van een appartement viel. Bij zijn val verpletterde hij twee andere WK-supporters.

De jongeman viel zes verdiepingen naar beneden. Hij was op slag dood. Over de identiteit of nationaliteit van het slachtoffer is nog niks bekend.

Hij viel op twee andere WK-supporters. Zij moesten zwaargewond naar het ziekenhuis worden overgebracht. Ook over hun nationaliteit is nog niks bekend.

Het incident vond plaats na het gelijkspel tussen Argentinië en IJsland.