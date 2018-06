Rode Duivels verbannen naar bijveldje

De Rode Duivels zijn klaar voor Panama (17.00 uur). De laatste training voor de wedstrijd zit erop. Enig minpuntje: de ploeg heeft niet kunnen trainen op het veld waar ze maandag hun wedstrijd afwerken.

Het is de gewoonte op een wereldkampioenschap dat de ploegen een dag voor de wedstrijd op het veld mogen trainen waar de match gespeeld wordt. Maar voor België en Panama ging dat niet. Het veld in het Fisht Stadium in het broeierige Sochi is nogal broos en om ervoor te zorgen dat het tijdens het hele WK er goed bij blijft liggen, moesten beide ploegen op een bijveldje naast het stadion met het pretpark van Sochi in de achtergrond.

Bij de Rode Duivels ontbraken opnieuw twee spelers: Thomas Vermaelen, die in Moskou is achtergebleven, en Vincent Kompany.