Slechts 311 tickets, maar voetbalbond verwacht meer dan duizend Belgische fans in Sotsji

Maandagavond zullen er in het olympisch stadion van Sotsji net iets meer dan duizend Belgische fans de WK-opener van België tegen Panama bijwonen, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zondag.

Het Fisht-stadion biedt plaats aan net iets meer dan 40.000 toeschouwers en naast Russen zullen er dus vooral Panamezen in het stadion zitten. “Dat zal de wedstrijd niet beïnvloeden. We waren hier een jaar geleden al en kennen het stadion dus. We kijken uit naar de wedstrijd”, vertelde Martinez zondag.

Voor de wedstrijd werden er slechts 311 tickets aangevraagd door Belgische fans in het vak voor de Belgen. De overige supporters zullen op neutrale plaatsen in het stadion plaats vatten.