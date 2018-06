Engelse journalist brengt Tunesische bondscoach op “idee”

In de groep van België spelen Engeland en Tunesië morgen tegen elkaar in Volgograd. Tijdens de laatste persconferentie kreeg de Tunesische bondscoach Nabil Maaloul een gouden tip aangereikt. Met dank aan een journalist van The Daily Telegraph.

“Dele Alli heeft de reputatie in Engeland domme kaarten te pakken. Gaat u daar op inspelen?” Zo luidde de vraag van de Engelse journalist Matt Lawton van The Daily Telegraph. “Bedankt, u brengt ons op een idee”, antwoordde de Tunesische bondscoach Nabil Maaloul met een brede grijns. Gespeeld of niet, Tunesië stond gisteren mentaal een streepje voor.

De “Adelaars van Carthago” staan nog maar voor de vierde keer op een WK en konden alleen de allereerste keer, in 1978, een wedstrijd winnen. Maar na geslaagde oefenwedstrijden tegen Portugal (2-2), Turkije (2-2) en Spanje (nipt 0-1-verlies) leven ze met vertrouwen naar de wedstrijd tegen Engeland tegemoet.

“België is voor mij lichtjes favoriet boven Engeland op basis van het FIFA-klassement en het spelerstalent dat voor handen is”, zegt Maaloul. “Maar Engeland is de laatste jaren ook vooruitgegaan, vooral dan in offensief opzicht. De oefenmatchen geven ons vertrouwen maar de stijl van Engeland is toch anders dan die van Spanje. Veel meer verticaliteit, veel meer de snelheid zoeken van spelers als Sterling, Lingard, Kane en Alli.”

Druk van Afrika en Arabische wereld

“We mogen Engeland niet onderschatten maar beide ploegen staan onder druk te winnen”, zegt Maaloul. “Wij torsen de hoop van Afrika en de Arabische wereld.”