Waarom de Rode Duivels plots moeten hopen dat ze hun groep niét winnen

Door de verrassende zege van Mexico tegen Duitsland lijkt er plots een reële kans te zijn dat de Duitsers in de achtste finales al de wei in moeten tegen Brazilië. En dat zou verregaande gevolgen hebben voor de Rode Duivels. Als zij hun groep winnen, zouden zij het bij een eventuele kwartfinale immers moeten opnemen tegen de winnaar van dat titanenduel. Omgekeerd zou een tweede plaats er waarschijnlijk voor zorgen dat de Belgen de echte toplanden ontlopen tot de halve finale.

Brazilië of Duitsland in de kwartfinale. Dat was het loodzware verdict van de WK-loting begin december vorig jaar voor de Rode Duivels. Daarbij werd ervan uitgegaan dat beide topfavorieten voor het WK allebei hun groep zouden winnen.

Alleen mag die theorie al na de eerste speeldag de vuilbak in. Mexico heeft immers Duitsland verrast en dat zet alles op zijn kop. Gezien de andere ploegen in groep F niet erg sterk zijn (Zweden en Zuid-Korea) lijkt de kans reëel dat de Mexicanen nu de groep zullen winnen. Voor Duitsland.

En dat zou verregaande gevolgen hebben voor de rest van de toernooitabel. En voor onze Rode Duivels.

Geen topland tot de halve finale

Als Brazilië zoals verwacht groep E wint en Duitsland als tweede eindigt in groep F, wil dit zeggen dat beide landen… elkaar al tegenkomen in de achtste finales. Jawel, u leest het goed. Een heruitgave van die legendarische halve finale op het WK 2014 zo vroeg in het toernooi al lijkt plots heel waarschijnlijk.

Maar wat meer is: de winnaar van die wedstrijd zou de kwartfinale spelen tegen de winnaar van het duel tussen de eerste van de groep van de Rode Duivels en de tweede van groep H. Volgt u nog? Het komt hierop neer: als de Rode Duivels hun groep winnen, is de kans reëel dat zij een eventuele kwartfinale spelen tegen de winnaar van het duel Brazilië-Duitsland.

Zo wordt een tweede plaats in de groep van de Belgen plots een pak aantrekkelijker. Akkoord, dan zouden de Rode Duivels hun achtste finale tegen de groepswinnaar van poule H moeten spelen - al doet daar geen echt topland mee. Maar vooral: dan zouden de Rode Duivels geen topland hoeven te treffen tot de halve finale. In de kwartfinale zouden landen als Mexico of Zwitserland dan de zwaarste tegenstander kunnen zijn.

