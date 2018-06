Nieuwkerken-Waas / Sint-Niklaas -

Een bestuurder zonder rijbewijs is zondagochtend tijdens een politieachtervolging tegen de gevel van een huis in de Kriekelaarstraat in Nieuwkerken-Waas gereden. De bewoners bleven ongedeerd, maar hun slapende kat werd verpletterd onder de brokstukken.