Danijel Milicevic verlaat Gent voor eersteklasser waar hij ‘Belgische carrière’ begon

Eupen - Danijel Milicevic keert terug naar de Kehrweg. De 32-jarige Bosnische middenvelder ondertekende een tweejarig contract bij Eupen. Dat melden de Panda’s zondag op hun website. Milicevic komt over van AA Gent, dat hem dit seizoen verhuurde aan het Franse FC Metz.

Milicevic keert zo na vierenhalf jaar terug naar Eupen, waar zijn Belgische carrière in januari 2009 begon. Tijdens zijn eerste passage in Eupen scoorde Milicevic zestien doelpunten en leverde hij dertien assists af in 81 wedstrijden. In de zomer van 2011 nam Charleroi hem over. Daar bevestigde hij zijn goede prestaties van bij Eupen, wat hem in 2014 een transfer naar AA Gent opleverde. Milicevic kwam 165 keer uit voor de Buffalo’s, maakte daarin 33 doelpunten en gaf 38 assists. In het seizoen 2014-2015 pakte hij met AA Gent ook de eerste landstitel uit de geschiedenis van de club.

Dit seizoen was de Bosniër geen onbetwist titularis meer en werd hij een halfjaar uitgeleend aan FC Metz. Daar gaf hij in twaalf wedstrijden vier assists, al volstonden die niet om de degradatie af te wenden. Nu keert hij dus terug naar de club waar alles voor hem begon. “Met Danijel Milicevic halen we een speler met veel voetballende en mentale kwaliteiten”, zegt algemeen directeur Christoph Henkel op de website van Eupen. “Hij heeft die kwaliteiten niet alleen in de Jupiler Pro League, maar ook in de Champions League getoond. Hij zal sowieso onze ploeg sterker maken.” Milicevic krijgt bij Eupen het rugnummer 77.

“Clublegende”

AA Gent nam op zijn website afscheid van zijn middenvelder met mooie woorden. “Mili verlaat KAA Gent als een echte clublegende. Hij speelde - gespreid over 5 seizoenen - in totaal 165 wedstrijden voor de Buffalo’s. en scoorde daarin 33 doelpunten en gaf 38 assists.”