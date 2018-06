Zwevegem / Sint-Denijs - “De deur is ingestampt, de antenne en spiegels afgebroken”, zegt Amine Beldjoudi over zijn oldtimer die midden het feestgedruis van de Ommegang werd beschadigd. Hij gaf de Peugeot 205 cabrio drie weken geleden als verjaardagscadeau aan zijn vrouw Aneta.

Dit weekend was het in Sint-Denijs Ommegang. Zaterdag lokte de zomermarkt veel volk. Als kleine ondernemer was Amine Beldjoudi (35) ook aanwezig om zijn informaticabedrijf in de kijker te zetten. Blikvanger ...