Belgische fans zwaar in de minderheid tegen Panama, dus haalde onze videoman in Sochi alles uit de kast om buitenlandse fans om te toveren tot Belgen

De Belgische fans zijn maandagavond in Sochi bij hun openingsmatch tegen Panama zwaar in de minderheid. De naar schatting duizend landgenoten zullen alles uit de kast moeten halen om vocaal het hoofd te bieden tegen allicht een vijfduizendtal dolgedraaide Panamezen. Hoog tijd om actie te ondernemen, vond onze videoman ter plaatse. Hij trok naar fanshop, kocht een heleboel Belgische vlaggen en probeerde in de straten van Sochi om de neutrale voetbalfan in extremis naar de rood-geel-zwarte kant te trekken. Met succes. De Duivels hebben er morgen een heleboel extra gekke supporters bij.