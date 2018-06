Politie rukt uit naar nachtclub voor ‘opgesloten vrouw’, Michel Van den Brande brengt redding

Sint-Niklaas -

De politie van Sint-Niklaas rukte zondagochtend massaal uit naar nachtclub Levels op de Houtbriel in Sint-Niklaas. De hulpdiensten hadden een oproep binnengekregen van een jonge vrouw die zei dat ze opgesloten zat in de zaak. Kontrimo-baas Michel Van den Brande, de vader van uitbater Dylan, moest ter plaatse komen om de deur te openen. Volgens hem ging het om een misverstand. “Eigenlijk is hier helemaal niets gebeurd”, benadrukte hij. Verder onderzoek door de politie moet uitwijzen of het inderdaad om dronkenmanspraat ging, dan wel om ernstige feiten.