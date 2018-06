Hier mogen bewoners eigen straat niet meer naar beneden fietsen

Brakel / Nederbrakel - Fietsers mogen niet meer in beide richtingen in de Warande rijden. Ze moeten eerst de hellende straat naar omhoog om dan via de nog steilere Tenbossestraat naar beneden te fietsen, richting het centrum van Nederbrakel.

De Warande ligt op de laatste asfaltlaag te wachten. De trottoirs bleven behouden en er is veel parkeerplaats. Maar daardoor werd de straat te smal om fietsers in beide richtingen toe te laten. Voor zowel fietsers als auto’s geldt voortaan eenrichtingsverkeer.

De Warande ligt op dezelfde heuvel als de Tenbossestraat, een van de hellingen van de Ronde van Vlaanderen. Hoewel de Warande minder steil is, heeft ze toch een hellingsgraad van 5 procent.

Met het eenrichtingsverkeer naar boven moeten fietsers de Warande eerst omhoog, om dan via de steilere Tenbossestraat naar beneden te rijden.

Nooit ongevallen

“Hier is altijd tweerichtingsverkeer geweest en er gebeurden nooit ongevallen”, vertelt Jean-Paul Gijselinck, die er woont.

“Nu moeten we met de fiets de Warande omhoog om dan de Tenbossestraat naar beneden te fietsen. Dat is pas gevaarlijk. Zie je dat hier jonge moeders doen om hun kind met de fiets naar school te brengen? De straat is inderdaad smal, maar de trottoirs zijn te breed. Daar ligt het probleem. Op die trottoirs had men ruimte kunnen besparen. Maar dat kon blijkbaar niet. Met het nieuwe concept ben ik wel tevreden, maar met de mobiliteit is er een groot probleem.”

“Tijdens een infovergadering is nochtans beloofd dat fietsers de twee richtingen zouden kunnen gebruiken”, zegt buurtbewoonster Katelijne De Backer.

“Toen de ingenieurs van de gemeente hier liepen, zei ik hen dat ze vergeten waren een verkeersbord te plaatsen nu de straat eenrichtingsverkeer werd. Ik bedoelde het bord uitgezonderd fietsers. Volgens de ingenieurs was het niet zeker of de fietsers in beide richtingen zullen mogen fietsen. Blijkbaar zou men de straat laten testen door wielertoeristen. Als zij het gevaarlijk vinden, dan blijft het eenrichtingsverkeer. Wielertoeristen als maatstaf nemen, vind ik ongehoord. Die houden zich toch nooit aan de regels?! Het is nochtans de overheid die ons oproept om zoveel mogelijk te fietsen, maar hier ontneemt ze ons het fietsplezier. De burgemeester en de schepenen zouden beter zelf met de fiets naar hun werk rijden.”

Buurtbewoonster Rita Ruyck zwaait intussen met de brochure Brakel Boven, uitgegeven door titelvoerend burgemeester Alexander De Croo (Open VLD). “In de rubriek Twee toerkes door Brakel staan twee fietsroutes uitgestippeld en is de Warande opgenomen in de richting die nu niet meer mag. Dat zullen ze moeten aanpassen.”

Gevaarlijke rioolroosters

“Nu, zonder toplaag, steken de rioolroosters nog enkele centimeters uit”, mengt ook schepen van Openbare Werken Sabine Hoeckman (Open VLD) zich in het gesprek.

“Dat is te gevaarlijk om met een hoge snelheid naar beneden te fietsen. De straat is smal en het wordt zeker opletten bij hoge snelheden. Ook al met de bocht halfweg de Warande, die bestuurders die omhoogrijden het zicht ontneemt. Misschien kan er een gedoogbeleid gehandhaafd worden voor bewoners van de straat. Er zijn ook wel bewoners die de ingreep wel OK vinden.”