De Panne -

Duikers van de brandweer zijn zaterdag rond 19 uur gestart met een zoekactie in een visvijver aan de Vijverstraat in De Panne. Een voorbijganger had alarm geslagen toen hij wel visgerei maar geen visser zag. Het parket opende een onderzoek, maar het is niet zeker of er effectief iemand vermist is. Er werd nog geen aangifte gedaan. Volgens het parket werden de spullen mogelijk achtergelaten.