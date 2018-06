17 uur tijd om WK-dorp op te bouwen, voluit te feesten en… alles weer af te breken

Brugge - Maandag beginnen niet alleen de Rode Duivels, maar ook de organisatoren van het Brugse fandorp aan hun WK. De missie: in 17 uur het dorp opbouwen, 10.000 supporters bedienen en dan weer opkramen. “Tegen 23 uur moet het laatste bekertje weg zijn.”

Om 17 uur beginnen de Rode Duivels eraan tegen Panama, maar op het Beursplein begint het WK al iets vroeger. Om 6 uur 's ochtends om precies te zijn, want dan komen de eerste vrachtwagens toe. Beeld- en geluidsmateriaal installeren, bars en eetkramen opzetten, de veiligheidszone en de viptent inrichten en eten en drinken aanvoeren: het moet allemaal nog de dag zelf gebeuren. Vóór 15 uur, want dan gaan de deuren open en is het aan Kleine Sanders en huis-dj Harm om het publiek op te warmen voor de hoofdbrok: de openingswedstrijd van de Rode Duivels.

De organisatie hoopt op tienduizend bezoekers. “Daar zijn we in elk geval op voorzien, maar veel zal afhangen van het weer. Zoals de vooruitzichten er nu uitzien, droog weer bij een temperatuur van 20 graden, daar teken ik voor”, zegt Ward Devriese, een van de organisatoren.

De mensenmassa krijgt na het laatste fluitsignaal nog zowat een uur de tijd om ter plaatse te klinken op de overwinning of - minder waarschijnlijk - de nederlaag door te spoelen. Rond 20 uur sluit het dorp, en is het voor de organisatie inpakken en wegwezen geblazen.

Nóg sneller afbreken

“Alleen de bonnenhokjes blijven staan en de hekken en een deel van het zwaar materiaal verhuizen we naar een afgebakende zone op het plein. Voor de rest wordt het plein volledig vrijgemaakt tot de volgende wedstrijd. En dan komt ook de veegmachine langs, want tegen 23 uur moet het laatste bekertje weg zijn”, zegt Devriese.

“De eerste keer opbouwen en afbreken is ook de spannendste. Dan kunnen we bekijken hoe we tijd kunnen besparen, want voor de volgende wedstrijd, zaterdag om 14 uur, moet de klus nog eens drie uur eerder geklaard zijn.”

De organisatie roept supporters op om de wagen thuis te laten en met de fiets te komen. Aan de Vesten, ter hoogte van de Hendrik Consciencelaan, en aan het Concertgebouw zijn extra fietsstallingen geplaatst. Rugzakken zijn niet verboden, maar worden aan de ingang wel gecontroleerd op vuurwerk en wapens, maar ook op flesjes en blikjes. “We vragen aan de bezoekers om geen eigen drank mee te brengen. Alleen zo kunnen we dit evenement gratis houden.”