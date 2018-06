Burgemeester Kasterlee gaat over de kop op Antwerpse Ring

Kasterlee / Antwerpen - Ward Kennes (CD&V), de burgemeester van Kasterlee, is zondagnamiddag met zijn auto van de baan gegaan op de Antwerpse ring. De 51-jarige politicus verklaarde dat hij in slaap is gevallen en daardoor een ruk aan zijn stuur heeft gegeven.

Burgemeester Ward Kennes Foto: rr

Het ongeval gebeurde op de afrit naar de A12 en de E19 naar Brussel op de Antwerpse richting Gent. In de flauwe bocht ging de bestuurder links van de baan. Hij ging in de berm en de auto belandde op het dak. “Getuigen verklaren dat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren”, zegt Alain Verstrepen van de Antwerpse wegpolitie.

Bij aankomst van de politie was de bestuurder met hulp van omstanders uit het wrak gekropen. Hij is al bij al slechts lichtgewond. “Hij verklaarde dat hij is slaap is gevallen en bij het wakker worden een ruk aan zijn stuur heeft gegeven”, aldus Verstrepen.

Het slachtoffer werd voor verzorging naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem gebracht, waar hij wordt verzorgd voor een gebroken sleutelbeen. “Alle vitale functies zijn OK. Linkersleutelbeen gebroken en mijn rechteroog wordt met het uur blauwer”, zo zegt hij zelf in een post op Facebook. De auto werd getakeld. Als gevolg van het ongeval waren de twee linkse rijvakken een tijdlang dicht, met file vanaf Borgerhout tot gevolg.