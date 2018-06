Wielrenners racen met hoge snelheid langs amazone, een van hen knalt tegen het paard aan

Een paard is zondag in het Verenigd Koninkrijk aangereden door een wielertoerist. De amazone van het paard kon er een video van maken en plaatste die op Facebook. Er volgden heel wat verontwaardigde reacties.

De wielrenners deden mee aan de Royal Windsor Triathlon, nabij de Britse hoofdstad Londen. Een voor een zoefden ze voorbije Jennifer Katherine en haar paard, zo is te zien op beelden die gemaakt werden met een Go Pro-camera op de rug van het paard. Eén fietser probeerde Jennifer en het paard langs links in te halen, maar daarbij knalde die echter op het paard zelf. Op de beelden is te zien hoe het paard even panikeert.

“Ik woon hier al mijn hele leven en ik heb nog nooit problemen gehad met wielrenners”, zegt Jennifer op Facebook. “Ik ben in shock. Niemand stopte om te checken of mijn paard en ik oké waren.”

Volgens Jennifer waren buurtbewoners niet gewaarschuwd dat er een wielerwedstrijd zou plaatsvinden. Er stonden ook geen borden om dat aan te kondigen.

Jennifer houdt een gekneusde enkel over aan de botsing. Het paard bleef ongedeerd. Op Facebook meldde Jennifer intussen ook dat de politie een onderzoek is gestart.

Ook de organisatie van de triatlon gaat de zaak onderzoeken. “We nemen dit incident zeer ernstig. De renners in kwestie zullen worden geïdentificeerd en gediskwalificeerd, en zullen uitgesloten worden van alle toekomstige evenementen van onze organisatie.”