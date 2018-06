Uitverkocht, maar raakt het stadion ook vol? Belgische fans vertrokken naar Rusland

Officieel is het Fisht Stadium in Sochi uitverkocht voor België-Panama, maar het was al vaak te zien op dit WK: verrassend veel lege plaatsen. Vanavond zal het wellicht niet anders zijn. Veel (Russische) tickethouders komen niet opdagen.

Wat de Belgische fans betreft: via de fanclub 1895 van de Rode Duivels werden amper 350 tickets verkocht. Er zullen zeker meer Belgen, die op eigen houtje tickets kochten, in het stadion aanwezig zijn. De autoriteiten in Rusland schatten een dikke 1.000, hoogstens 2.000. Van Panamese zijde zal de aanwezigheid groter zijn. 4.000 à 6.000 van hun fans hebben de oversteek gemaakt. Wetende dat er 40.000 toeschouwers in het stadion kunnen, is het rekenen op de Russische voetballiefhebbers om veel plaatsen te vullen.

Vanmorgenvroeg zakten alvast heel wat belgische fans af naar de luchthaven voor een korte trip naar Rusland.

