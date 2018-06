UGent-studenten schrikken zich een hoedje: resultaten van eerste examens al ‘gelekt’ tijdens hun blok

Honderden studenten aan de UGent schrokken zich afgelopen weekend een hoedje toen ze in volle examentijd ­online al zagen of ze geslaagd waren voor de eerste examens. “Een technische fout en geen weerspiegeling van de ­realiteit”, zegt de universiteit.

Ben je rustig aan het studeren voor het volgende examen en dan krijg je plots op het ­officiële online platform van de UGent te zien dat je gebuisd bent voor de examens die je eerder die maand aflegde. Daar leek het toch op toen studenten van verschillende richtingen – we kregen signalen van studenten psychologie, handelswetenschappen en industrieel ingenieur – inlogden op Centauro. Via dat systeem kunnen zij onder meer aangeven of ze zullen deelnemen aan het examen in tweede zit. Wie dat aanbod kreeg, was met andere woorden gebuisd.

“Volgens wat daar op stond, was ik zelf geslaagd, maar op Facebook waren er wel heel veel studenten ongerust”, zegt een studente uit het eerste jaar psychologie. “We hebben nog twee examens voor de boeg. Sommigen vonden het super demotiverend om nog geconcentreerd te studeren nadat ze te zien kregen dat ze al een buis hadden.”

Een student had het euvel zaterdagmiddag gemeld, en volgens de UGent was het probleem dezelfde avond al opgelost. “Bij het ­updaten is een bug in het systeem geslopen”, zegt de woordvoerster. “Het gaat om een puur technische fout waarbij willekeurig data aan elkaar zijn gekoppeld. Studenten kunnen hier dus absoluut geen conclusies uit trekken.”

Ondanks die sussende uitleg blijven sommige studenten sceptisch. “Ik krijg het gevoel dat we worden voorgelogen, enkel om ons kalm te krijgen”, zo reageerde een student op Facebook.