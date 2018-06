“Nieuwe kankertherapie helpt komende vijf jaar 22.000 mensen”

Zo’n 4.500 patiënten zijn de voorbije twee jaar behandeld met immuuntherapie, het baanbrekende medicijn tegen kanker. ­Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD, foto) zullen daar de komende vijf jaar nog 22.000 mensen bijkomen. “Ondanks het hoge kostenplaatje zal ik blijven strijden om zulke ­innovatieve medicijnen bij de mensen te brengen”, zegt ze.

Immuuntherapie schakelt in essentie ons eigen afweersysteem in om de kankercellen te bestrijden. In tegenstelling tot chemo zijn er minder bijwerkingen en is de kans op genezing ook groter. “We gebruiken die therapie voor een groeiend aantal kankers”, zegt professor Jacques De Grève, oncoloog van het UZ Brussel. “Vijf tot dertig procent van de patiënten geneest volledig na één behandeling, en dat zijn cijfers die we bij de chemo absoluut niet zagen.”

Het is precies die baanbrekende behandeling die 4.500 Belgen in 2016 en 2017 hebben gekregen, nadat besloten werd om die terug te betalen aan de patiënt. En volgens schattingen van het kabinet van Maggie De Block (Open VLD) komen daar de komende vijf jaar nog eens 22.000 patiënten bij.

267 miljoen euro

De Block vroeg de cijfers op bij het RIZIV om aan te tonen dat innovatieve medicijnen levens redden of op zijn minst de levenskwaliteit verbeteren. De voorbije maanden kreeg ze geregeld kritiek omdat sommige van die vernieuwende medicijnen het budget voor geneesmiddelen fors onder druk zetten. Hoeveel je in België betaalt voor een jaar immuuntherapie is niet geweten wegens geheime prijsafspraken, maar in het buitenland kost dat al snel 100.000 euro.

De hoge kostprijs is meteen de keerzijde van de medaille. Volksgezondheid overschreed in 2017 haar voorziene geneesmiddelenbudget met 267 miljoen euro, op een totaal van 4,05 miljard. Ook de jaren daarvoor lagen de uitgaven veel hoger dan ingeschat. De Block installeerde zelf procedures om die innovatieve medicijnen sneller op de markt te krijgen, maar het budget werd volgens haar kabinet overschreden door een onverwachte innovatiegolf. “En daar hangt een stevig kostenplaatje aan vast”, zegt De Block. “We hebben een inhaalbeweging gemaakt voor immuuntherapie, maar ook voor aidsremmers en hepatitis C.”

In een eerdere reactie gaf de CM al te kennen zich vragen te stellen bij sommige dure geneesmiddelen, omdat die niet altijd even doeltreffend zouden zijn. Het ziekenfonds laakt ook de ondoorzichtige kostprijs van de medicijnen.

Minister De Block reageert nu op die kritiek. “We gaan opnieuw aan tafel te zitten met de farma-industrie om de budgetoverschrijdingen bij te ­sturen”, zegt De Block. “Maar de kern van het ­verhaal voor mij is dat de ­patiënt toegang heeft tot de medicatie die hem kan genezen. Daar zal ik voor blijven strijden.”