Deze zomer eerste mannenfestival in België: “Vrouwen én alcohol niet toegelaten”

Van 7 tot 9 september vindt in Sint-Joris-Weert het eerste “mannenfestival” in ons land plaats. Vrouwen zijn niet toegelaten, alcohol ook niet. “Mannen moeten elkaar ook eens kunnen vastpakken zonder dat ze gedronken hebben.”

Wie denkt dat het om een veredeld vrijgezellenweekend gaat, heeft het mis. “Daar valt het helemaal niet mee te vergelijken”, zegt Erik Habraken (59), één van de zes organiserende mannen. “Wat wij doen is geïnspireerd op het Nederlandse Wildeman Festival. Dat vindt plaats te midden de natuur en helpt mannen om zichzelf opnieuw op te laden, richting te bepalen. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal, dat beogen wij ook. Ons thema is innerlijk leiderschap. We willen mannen met onder andere behulp van workshops aanleren hoe verantwoordelijkheid op te nemen, maar vooral ook duidelijk maken dat ze dat niet altijd alleen hoeven te doen. Hulp of steun vragen zit niet ingebakken bij mannen. Omdat we zogezegd sterk moeten staan. Terwijl je jezelf als man best wel eens kwetsbaar mag opstellen. Het lucht op, doet je zelfs deugd.”

Habraken meent dat er wel degelijk grote vraag is naar zo’n evenement. “Ik ben ook coach ‘Emotioneel Lichaamswerk’ en merk dat er meer en meer mannen op afkomen. Mannen die op zoek zijn naar rust. Verspreid over Vlaanderen zijn ook de mannencirkels in opmars. Momenten waarbij venten samen rond het vuur zitten en praten, of waarop ze eens samen gaan wandelen. Dat zijn telkens kleine initiatieven, eerder druppels op hete platen. Daarom dat het tijd was voor iets groters.”

“Ons doelpubliek is zeer divers: van de zakenman tot de geitenwollensokkenman. Want vaak kreeg geen van beide van thuis de boodschap mee dat mannen zich kwetsbaar op mogen stellen. Onze vaders leerden het niet van hun vader, hoe zouden ze het dus zelf ooit kunnen doorgeven? Daarom moet deze generatie mannen het wel aanleren, zodat zij het hun kinderen kunnen tonen.”

IJsbaden en vuurlopen

Wie naar beelden kijkt van het Nederlandse festival, ziet taferelen waarbij mannen onder de modder zitten, in ijsbaden duiken, door vuur lopen,... Maar ook elkaar vastpakken en knuffelen. “Die eerder typische mannelijke activiteiten zitten er niet in om stoer te doen, eigenlijk net om de tegenovergestelde reden. Wie niet over kolen durft te lopen, moet dat durven te zeggen. Bij ons kan het zonder dat je daarvoor uitgelachen wordt. Zeggen dat je iets niet durft, vergt meer moed dan het daadwerkelijk te doen. En wat het knuffelen betreft, ook dat kan deugd doen. Kinderen hebben warmte nodig om te overleven, waarom zou je dat eenmaal groot niet meer nodig hebben? Mannen mogen leren dat elkaar eens vastpakken niets met seksualiteit te maken heeft, maar wel met je goed voelen.”

Dat er geen alcohol geschonken wordt, leek voor hem een evidente keuze. “Als je met de wagen rijdt, drink je toch ook niet? Anders verlies je de controle. Hetzelfde geldt voor wie bezig is met persoonlijke ontwikkeling, het kwetsbare. Ook dan verlies je best de controle niet. Het is daarbij een idiote situatie om te denken dat mannen zich enkel verbonden zouden kunnen voelen tussen pot en pint.”

