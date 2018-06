Lerarenopleidster pleit voor strengere evaluatie: “Straf leerkrachten die er de kantjes aflopen meer af”

Achttien jaar staat ze al in het onderwijs, maar nu overweegt Brenda Froyen (39) om haar droomjob op te geven. Ze heeft er genoeg van dat leerkrachten die er de kantjes van aflopen, dankzij hun vaste benoeming toch op post blijven: “We betalen veel belastingen voor mensen die eigenlijk niets doen.” Ook het katholiek onderwijs pleit voor soepelere procedures om leerkrachten te ­evalueren en desnoods te ontslaan.

“Het onderwijs wordt getekend door een immens onrecht. Een onrecht in de vorm van een systeem. Een systeem dat harde werkers niet noodzakelijk beloont, maar vooral dat klaplopers niet afstraft.”

Met die boodschap op haar blog gooit Brenda Froyen uit Moerbeke-Waas de knuppel in het hoenderhok. Brenda staat al achttien jaar in het onderwijs en leidt nu jongeren op tot leerkrachten lager onderwijs aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Daarbij komt ze nog geregeld op scholen om haar studenten te begeleiden bij hun stage. “Overal hoor ik dezelfde verhalen”, zegt ze. “Iedereen kent één of meerdere collega’s die de kantjes ervan aflopen. Leerkrachten die nergens te bespeuren zijn als de schoolfeesten voorbereid moeten worden, die weigeren toezicht te geven, of veel erger: die compleet ongemotiveerd voor de klas staan, die zich niet meer bijscholen en altijd maar dezelfde lessen geven.”

Het probleem is volgens Brenda dat leerkrachten nog amper worden geëvalueerd eenmaal ze vast­benoemd zijn. In principe moet dat minimaal om de vier jaar gebeuren, maar uit een rapport van het Rekenhof uit 2016 bleek dat scholen die procedures te weinig gebruiken.

Te veel fantastische leerkrachten

“Het gevolg is dat ook onbekwame leerkrachten op post blijven”, zegt Brenda. “En dat de belastingbetaler veel geld geeft voor mensen die eigenlijk niets doen. Ik ken gevallen van leerkrachten die in 27 jaar zelfs nooit een klasbezoek hebben gekregen van de directeur. Leerkrachten kunnen de klasdeur dichttrekken en doen waar ze zin in hebben. Geen haan die ernaar kraait.”

Dat er volgens de laatste cijfers uit 2016 slechts 33 vastbenoemde leerkrachten zijn ontslagen op een totaal van 112.247 is voor Brenda het bewijs dat er iets schort. “Er zijn veel fantastische leerkrachten, maar echt geen 99,97 procent.”

De vaste benoeming hoeft voor Brenda niet op de schop, maar de evaluatieprocedure moet wel soepeler. “Dit gaat over de toekomst van onze kinderen”, zegt ze. “Ik snap niet dat we dat als samenleving niet inzien.”

Lange ontslagprocedure

Het katholiek onderwijs heeft dat signaal al begrepen. “Het klopt dat er leerkrachten aan de slag blijven die echt niet functioneren”, zegt topman Lieven Boeve. “Het probleem is dat ­directeurs ertegen opzien om een ontslagprocedure in gang te zetten. Die duurt lang en de uitkomst is onzeker.” Binnen de laatste cao tussen vakbonden en onderwijsnetten is afgesproken om die evaluatieprocedure te herbekijken.

Volgens onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zouden eventuele aanpassingen in september 2019 kunnen ingaan. “We moeten wel opletten om het aantal ontslagen als graadmeter te gebruiken”, zegt ze. “De procedure bestaat uit verschillende fases, waardoor men het vaak niet zover laat komen door tijdig bij te sturen.”