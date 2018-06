Duitse media hebben al “WK-angst”, verbolgenheid om omstreden selfie

Het verlies van Duitsland in hun WK-opener tegen Mexico heeft voor veel ophef gezorgd bij de Duitse media. De Süddeutsche Zeiting vindt nu al dat de “juiste vragen rond deze WK-missie gesteld moeten worden”, terwijl de match Bild “WK-angst” bezorgde. Die laatste nam ook invaller Julian Brandt stevig op de korrel omdat hij vlak na de match glimlachend een selfie nam met een fan.

Duitsland verloor voor het eerst zijn openingsmatch sinds 1982 en dat deden de Duitse kranten al doemdenken. “Onze problemen zitten dieper dan enkele beelden (doelend op de foto’s van Özil en Gündogan met Turks president Erdogan) of bomen (naar de troosteloze basiskamp van de Duitse ploeg waar enkel zouden kunnen wandelen in een bos). Khedira en Özil zwommen op het middenveld. Die eerste was de bal al kwijt voor hij een pass wilde geven. Löw dacht dat de Duitse ploeg er wel zou staan op basis van hun ervaring. Maar de twijfel in zijn ogen na het verlies verrieden veel. Nu moeten de juiste vragen gesteld worden rond deze hele WK-missie.”

Ook Bild spaarde de harde woorden niet. “Net als in de voorbereidingsmatchen waren we verschrikkelijk slecht. Er waren immense gaten op het middenveld, er was veel balverlies en voorin waren er amper ideeën. Na de inbreng van Reus was er beterschap, maar de goal viel niet. Nu hebben we zeges nodig tegen Zweden en Zuid-Korea.”

Selfie

Bild nam na de match vooral Julian Brandt op de korrel. De middenvelder van Leverkusen viel nochtans uitstekend in en als de paal niet in de weg stond zorgde hij voor de gelijkmaker. Maar een selfie bracht hem in het oog van een storm. “Ontgoocheld en met hangende koppen gingen de Duitse sterren na het verlies tegen Mexico richting de catacomben. Maar één iemand kon nog lachen. Brandt loopt naar de kleedkamer, maar een fan uit de tribune roept voor een selfie. Hij neemt de smartphone over en lacht.”

Vooral die lach na een pijnlijke nederlaag schiet bij de Duitse journalisten in het verkeerde keelgat. “Er was veel frustratie na de nederlaag en dan winden veel mensen zich op over kleinigheden”, reageerde Brandt bij Bild op de commotie. “Ik wilde in de spelerstunnel wandelen, maar toen kwam die kleine jongen die duidelijk had geweend. In een seconde denk je natuurlijk niet na over de gevolgen die die beelden kunnen hebben.”