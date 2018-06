De Vlaming voor wie Beyoncé springt

De Antwerpse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui (42) heeft de choreografie gemaakt bij Apeshit, de nieuwe song van Beyoncé en Jay-Z. De clip werd eind vorige maand opgenomen in het Louvre in Parijs. “Het was nachtwerk”, vertelt Cherkaoui, die ook meehielp aan de show voor de recente tournee van het powerkoppel.

Beyoncé en Jay-Z hielden zaterdag met hun ‘On The Run II’-tournee halt in Londen. Als verrassing kondigden ze er het gezamenlijke album Everything is Love aan, waarvan Apeshit de eerste single wordt. ...