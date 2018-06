“Het mirakel van Boudewijn en Fabiola is verzonnen”: historici leggen uit wat er echt is gebeurd

Het sprookje – zeg maar het mirakel – van de eerste kennismaking tussen ­koning Boudewijn en koningin Fabiola is verzonnen. Er is niks aan van de Ierse non die op suggestie van de jonge, vrijgezelle vorst naar Spanje werd gestuurd om een nog onbekende vrouw te zoeken. De twee hadden elkaar al verschillende ­keren ontmoet. Dat concluderen historici in een nieuw boek over Boudewijn, die deze zomer 25 jaar dood is.

31 juli 1993. Boudewijn krijgt een hartinfarct in zijn ­vakantiehuis in het Spaanse Motril. Hij is net geen 63 ­geworden. Vlaggen gaan halfstok. Televisiezenders lassen urenlange nieuwsuitzendingen in ...