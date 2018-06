VRT-sportjournalist ondanks overlijden vader toch naar WK: “Mijn pa zou niks anders gewild hebben”

Sammy Neyrinck zat gisteren toch in het vliegtuig naar Sochi, zagen we in ‘Het Journaal’. Foto: vrt

VRT-journalist Sammy Neyrinck, die nog maar net zijn vader heeft verloren, is dan toch naar het WK voetbal in Rusland afgereisd. “Alles wat ik doe, is met hem in gedachten.”

Sammy Neyrinck stapte gisterochtend het vliegtuig op richting Sochi. Hij zat op de vlucht van Brussels Airlines met supporters van de Rode Duivels en maakte er ook een reportage over voor Het Journaal.

De journalist – een vertrouwde naam voor kijkers van Het Journaal en Sportweekend – is daarmee begonnen aan zijn derde WK. Wat een hoogtepunt voor een sportjournalist moet zijn, wordt een reis met gemengde gevoelens voor Neyrinck. Want vorige week dinsdag overleed zijn vader Willy aan kanker. De man werd 70 en was al langer ziek. Sammy twitterde geregeld over hem, als hij weer eens in het ziekenhuis lag.

Onlangs deelde hij nog de wijze woorden van een vriend: “Je hebt maar één papa … maak tijd voor hem. Al-tijd. Papa’s verdienen dat.” En op Vaderdag: “Een superheld zonder cape noem je papa.” Telkens gebruikte hij de slogans Mijn vader, mijn held, mijn alles en Samen tegen Kanker als hashtags.

Door het overlijden kwam het WK in het gedrang voor Neyrinck. Alhoewel het verdriet vers is, heeft hij beslist alsnog af te reizen naar Rusland. “Ik mag. Ik moet. Ik ga. Dan toch. Mijn pa zou niks anders gewild hebben. Alles wat ik doe, is met hem in gedachten. Voor altijd”, tweette hij. Na het WK gaat Neyrinck Tour-reportages maken.

