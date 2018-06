Onbekenden vallen café aan in Genk, burgemeester overweegt sluiting

Genk - Een groep gemaskerde mannen heeft zaterdagavond rond 19 uur een aanval gepleegd op een café in de Genkse wijk Kolderbos. Ze kwamen te voet aan en sloegen met honkbalknuppels en andere voorwerpen de ramen en de inboedel aan diggelen, zo maakte de lokale politie zondag bekend. Een van de klanten raakte gewond. De politie arresteerde twee verdachten, die na verhoor weer in vrijheid werden gesteld.

De politie kwam na de aanval in café Posthof in de Keinkesstraat meteen ter plaatse. De agenten vonden er onder meer een uitschuifbare wapenstok, een gebroken honkbalknuppel en een kassei, die gebruikt werden om de vernielingen aan te brengen. De spullen zijn in beslag genomen.

Rond 20 uur pakten agenten op het kruispunt van de Roodkruisstraat en de Boekweitstraat een 25-jarige verdachte op uit Genk. Enkele uren later werd in Hondsbos een 30-jarige man uit Genk voor verhoor meegenomen. De politie van de zone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal) liet het tweetal later weer vrij.

Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) overweegt na het incident om het café in kwestie voor drie maanden of langer te sluiten. Vorig jaar liet hij de zaak ook al eens voor drie maanden sluiten en legde hij vervolgens een sluitingsuur tot eind maart op.

Het café was in de tussentijd ook niet onbesproken. Op 11 juni ontving de Genkse burgemeester een bestuurlijk verslag waaruit bleek dat er opnieuw problemen waren inzake geluidshinder, nachtlawaai en drugs. “Er was sowieso al voor volgende week een hoorzitting gepland om een beslissing over het café te nemen. Deze raid van zaterdagavond vormt een nog zwaarder feit”, aldus Dries.