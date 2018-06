Busje maait festivalgangers Pinkpop van de weg: één dode en drie gewonden

Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een groep voetgangers in Landgraaf (Nederlands-Limburg) is een dode gevallen en zijn drie voetgangers zwaargewond geraakt. Dat meldt de lokale politie. De bestuurder van het witte busje, vermoedelijk een Fiat met waarschijnlijk een Nederlandse nummerplaat, pleegde vluchtmisdrijf.

Het incident gebeurde rond 4 uur op de Mensheggerweg in de buurt van Camping B van Pinkpop, het muziekfestival dat afgelopen weekend plaatsvond in Landgraaf. Volgens de politie liepen de voetgangers, vermoedelijk festivalgangers, op straat toen ze werden aangereden door het busje. Een traumahelikopter is ingezet voor de verzorging van de gewonden. De drie zwaargewonde slachtoffers werden naar ziekenhuizen in Heerlen en in Maastricht gebracht.

De politie is onder meer met een helikopter nog op zoek naar het busje en probeert te achterhalen of het om een ongeluk of opzet gaat. Getuigen worden verzocht om contact op te nemen met de politie. Op het tijdstip van het incident liepen er veel mensen op de Mensheggerweg. De weg blijft voorlopig dicht.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht. — Politie Limburg (@PolLimburg) 18 juni 2018

LANDGRAAF: Landgraaf gezocht ivm misdrijf 0405 wit busje mogelijk Fiat Doblo in kenteken 257



Tips? Bel nu 112 https://t.co/uigKcT3u4T — Burgernet Limburg (@Burgernet_LB) 18 juni 2018

Dode en drie zwaargewonden na aanrijding met busje bij Pinkpop https://t.co/uLOmxfmeFF pic.twitter.com/L2lh6Fy1eb — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 18 juni 2018

Heftig. Eén persoon overleden bij aanrijding bestelbusje met bezoekers @pinkpopfest zegt politie. Drie zwaargewonden. #pp18 pic.twitter.com/gOq87zA8u8 — Karlijn Houterman (@khouterman) 18 juni 2018