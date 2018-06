Waarom Eden Hazard ook in Rusland de harten kan veroveren

Vlak naast het stadion waar de Rode Duivels hun WK aftrappen, ligt een pretpark met rollercoasters, schommelboot en dolfinarium. Maar de echte attractie is vanavond te zien ­binnen de muren van het Fisht Stadion. Zijn naam: Eden ­Hazard, in bloedvorm en klaar om het wereldpodium te bestijgen. En te doen wat hij zijn hele leven al doet, 24 uur op 24: zich amuseren. Een inkijk in zijn hoofd, met de hulp van een pas uitgebrachte documentaire. “Ik verkies zijn instelling boven die van Ronaldo of Messi.”