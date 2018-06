CD&V valt minister Weyts (N-VA) aan: “Zonder visie kan je de problemen op de weg niet aanpakken”

Volgens regeringspartij CD&V zijn de langere files het gevolg van een gebrek aan visie en ambitie bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA, foto). “We zien veel communicatie, maar we wachten al sinds het begin van de legislatuur op een mobiliteitsplan”, zegt de Vlaamse CD&V-fractie. Weyts antwoordt dat het plan er binnenkort komt en zegt dat hij al meer geïnvesteerd heeft dan zijn voor­gangster Hilde Crevits (CD&V).

COMMENTAAR. “Na het schietkraam kiest deze coalitie voor haar laatste jaar voluit het model van de botsauto’s”

“De minister pakt om de haverklap uit met investeringsmiddelen, maar het effect op het terrein blijft uit.” Op een jaar voor het einde van de legislatuur maakt CD&V een balans op van het Vlaamse mobiliteitsbeleid en die is niet mild voor Ben Weyts (N-VA). “We zien veel communicatie, maar we wachten al sinds het begin van de legislatuur op een mobiliteitsplan”, zegt Vlaams Parlementslid Dirk de Kort.

CD&V wijst erop dat het fileleed de afgelopen twee jaar nog maar eens met 20 procent gestegen is, met alle gevolgen van dien voor de economie, de levenskwaliteit en de gezondheid. “Zonder visie kan je de mobiliteitsproblemen niet oplossen. Er is geen urgentiegevoel. Dit moet ambitieuzer.”

Bruggen en tunnels

Weyts zegt dat het mobiliteitsplan er nog komt, “maar ik vermoed vooral dat de verkiezingskoorts is toegeslagen. Want in de vorige regeerperiode, met een CD&V-minister op Mobiliteit, werd er jaarlijks 80 à 90 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur langs gewestwegen. Nu zitten wij al aan 110 miljoen euro per jaar.”

Foto: ISOPIX

Volgens CD&V is dat geld niet zichtbaar en zal het fietsroutenetwerk aan dit tempo pas klaar zijn over 50 jaar. “Dat komt omdat wij vooral geïnvesteerd hebben in de missing links”,antwoordt Weyts. “De kwestie is niet om zo veel mogelijk kilometers fietspad aan te leggen, maar wel om de barrières weg te werken die het woon-werkverkeer echt aantrekkelijk maken: daar waar de fietssnelwegen onderbroken worden door auto-, water- en spoorwegen. Die bruggen of tunnels kosten telkens veel geld en het vraagt tijd om de juiste vergunningen te krijgen.”

Kilometerheffing voor bestelwagens

Om de files terug te dringen heeft CD&V een eigen actieplan uitgewerkt. Opvallend is het voorstel over de kilometerheffing. “Om meer vrachtwagens uit de spits te halen, moet er ’s nachts een lager of een nultarief komen”, zegt De Kort. Die optie is echter niet voorzien in het akkoord met de andere gewesten en zij zijn ook niet bereid om het akkoord te wijzigen.

Overdag wil CD&V de kilometerheffing uitbreiden naar lichte bestelwagens. Dat moet de pakjesleveranciers aanzetten om hun verplaatsingen efficiënter te organiseren en voorkomen dat transporteurs de kilometerheffing voor vrachtwagens omzeilen door gebruik te maken van bestelwagens.

Weyts valt naar eigen zeggen bijna achterover als hij het laatste voorstel hoort. “Wil CD&V echt onze kleine Vlaamse zelfstandigen treffen die met hun bestelwagen de baan op gaan? Ofwel komt er een kilometerheffing voor iedereen, ofwel komt ze er niet. Maar we gaan de lokale schilder of loodgieter toch niet benadelen?” Naar de kilometerheffing voor personenwagens is momenteel nog een studie aan de gang die verschillende keuzes onderzoekt. “De beslissing daarover zal moeten worden genomen door de volgende regering”, zegt Weyts.