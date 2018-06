Rode Duivels struikelen over 7 millimeter gras

Adnan Januzaj maakte er al een opmerking over en ook Roberto Martinez haalde het aan: “Het gras is hier 25 millimeter hoog. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in zo’n belangrijke competitie.”

Profvoetballers gruwen van te lang gras. Dan loopt de bal stroever en het spel trager. Tegen Panama is dat in het nadeel van de Belgen. De Duivels trainen in Tubeke altijd op gras van 18 millimeter hoog, in het Koning Boudewijnstadion is dat 21 millimeter. Volgens het reglement moet het gras tussen 20 en 30 millimeter lang zijn.

In rusland zouden voor zo’n lang gras kiezen omdat ze overal dezelfde, groene grasmat willen laten zien. En aangezien door de soms extreme weersomstandigheden is dat in Rusland niet evident. Bij korter afgemaaid gras zouden dan in sommige stadion bruine plekken tevoorschijn komen en dat wil de organisatie absoluut vermijden.