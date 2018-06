“Dragende kracht in onderzoek naar Bende van Nijvel” overleden

Alain Lachlan Foto: if

Ex-speurder Alain Lachlan, de eerste onderzoeker die tussen 1985 en 1994 onderzoek deed naar extreemrechts in het dossier van de Bende van Nijvel, is vrijdag op 64-jarige leeftijd overleden. Dat bericht La Dernière Heure maandag.

“Alain Lachlan was gedurende jaren de dragende kracht van het onderzoek naar Latinus, Barbier, Libert, Bultot en anderen”, aldus Lionel Ruth, gewezen chef van de cel Waals-Brabant. “Vandaag diept men Michel Libert op: dat heeft hij 30 jaar geleden ontdekt en proberen bewijzen. Alain Lachlan was de eerste om te denken aan die banden en de verankeringspunten over de betrokkenheid van extreemrechts bij de dodingen ging bewijzen. Hij werkte er negen jaar aan om tot de conclusie te komen dat uiteindelijk de banden niets meer dan een reeks toevalligheden waren.”

Alain Lachlan overleed aan een hartfalen. Hij was sinds 2009 op rust.