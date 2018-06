CLUBNIEUWS. Spaanse nummer zeven trekt aan mouw Dendoncker, Oulare genoemd bij Standard

De Spaanse pers linkt Leander Dendoncker al enkele dagen aan Betis Sevilla maar het is niet zozeer Betis dat fel geïnteresseerd is, maar wel stadsgenoot Sevilla FC, blijkt nu. Standard is nog op zoek naar een targetspits en daarvoor zoemt de naam van Antwerp-spits Obbi Oulare rond in Luik. Danijel Milicevic verlaat AA Gent en keert terug naar Eupen, in Gent wordt er flink aan de mouw getrokken van Peter Olayinka. Uw clubnieuws van de dag.

Niet Betis, maar Sevilla trekt aan mouw Dendoncker

De Spaanse pers linkt Leander Dendoncker (23) al enkele dagen aan Betis Sevilla. Maar het is niet zozeer Betis dat fel geïnteresseerd is, maar wel stadsgenoot Sevilla FC. De Spaanse nummer zeven volgt Dendoncker al sinds 2016 en onderzoekt nu zijn komst. Het nam nog geen contact op met Anderlecht, maar weet dat ze de Rode Duivel kunnen halen voor zo’n 15 miljoen euro.

Bij Betis, dat een plaatsje hoger eindigde in de Primera Division, is Dendoncker niet de eerste keuze. Zij zetten hun geld eerst op Merino, een Spaanse verdedigende middenvelder van Newcastle.

Dendoncker zelf is een transfer naar Spanje zeker niet ongenegen. Vorig jaar gaf RSCA overigens al een niet dwingend voorkooprecht aan Atlético Madrid, maar dat is ondertussen verlopen. Sevilla FC is dus zeker niet kansloos. (jug, svc)

Oulare genoemd bij Standard

Na het aantrekken van Samuel Bastien (Chievo) is Standard nog op zoek naar een targetspits. Daarvoor zoemt de naam van Obbi Oulare (22) rond in Luik. De aanvaller werd het voorbije seizoen door Watford uitgeleend aan Antwerp en is momenteel nog geblesseerd.

In Luik zou er voor hem een contract voor vier jaar klaarliggen, maar naar eigen zeggen heeft hij nog niets vernomen. Michel Preud’homme liet Oulare in 2014 debuteren voor Club Brugge. De relatie tussen de twee verminderde op het einde, waarna Oulare drie jaar geleden voor acht miljoen naar Watford trok. Voor welke prijs dat hem nu eventueel wil laten gaan, is niet geweten.

Nog bij Standard verhuist Samy Mmaee (21) naar het Nederlandse Heracles, waar hij voor twee seizoenen (plus optie) tekent. De verdediger speelde het voorbije seizoen op huurbasis voor MVV. Marten Wilmots (19), de jongste zoon van ex-bondscoach Marc, verlaat de beloften van Standard en vervoegt zijn broer Reno bij Avellino in Italië.(bfa)

Milicevic keert van Gent terug naar Eupen

Danijel Milicevic (32) verlaat AA Gent en keert terug naar Eupen, waar hij een contract tot juni 2020 ondertekende. Hiermee gaat de offensieve middenvelder opnieuw aan de slag bij de club waar hij in het verleden al 2,5 jaar actief was en in 81 wedstrijden goed was voor 16 goals en 3 assists. Vorig seizoen leende Gent Milicevic overigens al uit aan het Franse Metz, maar na de degradatie naar de Ligue 2 konden zij de aankoopoptie niet lichten. De 3-voudige Bosnische international had bij AA Gent maar een contract meer tot 2019. (ssg)

Slavia Praag biedt 5 miljoen voor Olayinka

Bij AA Gent keert Peter Olayinka (22) terug van zijn uitleenbeurt van Zulte Waregem, maar er wordt flink aan de mouw getrokken van de Nigeriaan. De Buffalo’s weigerden een bod van 3 miljoen euro van Slavia Praag, maar de Tsjechen verhoogden hun bod naar 5 miljoen euro. De speler zelf is zeer geïnteresseerd in het project van de Tsjechische club. Algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie zei eerder dat de club rekent op de terugkeer van Olayinka, die nog twee seizoenen onder contract ligt, om een eventueel vertrek van Moses Simon op te vangen. Naast Slavia Praag is er ook interesse uit Duitsland en Frankrijk.

AA Gent blaast vandaag opnieuw verzamelen, maar er is nog geen echte training voorzien. Morgen en overmorgen vinden medische tests plaats en donderdag de eerste echte groepstraining. Die is niet toegankelijk voor publiek zoals de voorbije jaren wel het geval was. (vdm, ssg)

Vitesse wil RSCA-spits Dauda

Met 29 goals in 25 matchen was Mohamed Dauda (19) vorig seizoen dé topschutter en smaakmaker bij de beloften van Anderlecht. De Ghanees balanceerde op de rand van de A-ploeg, maar door een kaakblessure kreeg hij finaal geen kans. Op dit moment heeft hij een aanbod van het Nederlandse Vitesse op zak. Indien hij geen kans zou krijgen op het hoogste niveau bij paars-wit, spreekt het bod van de nummer zes uit de Eredivisie Dauda zeker aan. Al wil hij eerst de trainingen hervatten bij Anderlecht om te zien of speelminuten haalbaar zijn.(jug)

*** Anderlecht wil vandaag de transfer van Ognjen Vranjes afronden voor een bedrag tussen 3,2 en 3,5 miljoen, waarvan 60% meteen te betalen.

*** Lokeren verhuurt Luciano Slagveer (24) een jaar aan de Nederlands promovendus FC Emmen. De middenvelder werd eerder verhuurd aan Twente.(whb)

*** Antwerp heeft een akkoord met Benfica over Aurelio Buta.

*** Laurent Jans (25) verlaat Waasland-Beveren en trekt naar het Franse FC Metz (Ligue 2). De staf van trainer Yannick Ferrera krijgt stilaan vorm. Assistent-trainer Dirk Geeraerd en keeperstrainer Gerry Oste blijven. Jonas Ivens wordt assistent-trainer en beloftecoach. Eric Dehaeseleer is de nieuwe physical coach. (whb)

*** David Henen onderhandelde met Antwerp, maar kwam niet tot een akkoord. De Everton-Belg is nochtans transfervrij. (svc)