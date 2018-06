Melania Trump spreekt zich uit tegen beleid van haar Donald: “We moeten met het hart regeren”

Melania Trump heeft zich uitgesproken tegen het immigratiebeleid van haar echtgenoot Donald Trump. Volgens de Amerikaanse First Lady is het scheiden van kinderen van ouders die gearresteerd worden omdat ze illegaal de VS waren binnengekomen harteloos.

Melania Trump laat in het openbaar de politiek grotendeels aan zich voorbijgaan, maar een zeldzame keer mengde ze zich wel, met name in het immigratiedebat. Vrijdag liet de Amerikaanse regering weten dat in het kader van de nultolerantie inzake illegale immigratie bijna 2.000 kinderen van hun ouders waren gescheiden toen die laatste werden gearresteerd omdat ze zonder papieren de grens waren overgestoken.

LEES OOK. Staten scheiden tweeduizend migrantenkinderen van ouders

De Republikeinse president Donald Trump heeft de schuld in de schoenen van de Democraten geschoven en heeft daarom aangedrongen op een omvattende hervorming van de immigratie. Zelf is de Democratische oppositie niet te spreken over de scheiding van kinderen en ouders.

Melania Trump van haar kant “haat het te zien dat kinderen van hun gezin worden gescheiden”. Zij “hoopt dat beide kampen in het Congres een akkoord kunnen bereiken omtrent een succesvolle hervorming van de immigratie”, zo citeerde nieuwszender CNN haar communicatiedirectrice Stephanie Grisman. “Zij (de First Lady) denkt dat we een land nodig hebben dat alle wetten eerbiedigt, maar ook een land dat met hart bestuurt.”

NEW: Statement from @FLOTUS spokeswoman @StephGrisham45 to me regarding what’s happening to kids at our borders: pic.twitter.com/fpsfHJSOTa — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 17 juni 2018

In een column in de krant Washington Post noemde Laura Bush, echtgenote van de vroegere Republikeinse president George Walker Bush, het immigratiebeleid “wreed” en “immoreel”.