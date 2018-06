Eerste Zeeuwse mosselen van het jaar komen uit Duitsland

De officiële start van het mosselseizoen is nog niet in zicht, maar vandaag rollen toch al de eerste truckladingen met de lekkere schelpdiertjes over de grens. Vanuit het Duitse eiland Sylt bevoorraden broers Adriaan en Simon Leuschel Belgische restaurants, groothandels en viswinkels met hun Nieuwe, maar ook Zeeuwse mosselen.