Duits-Hollands team als videoref voor de Belgen

België-Panama vanavond wordt uiteraard ook gevolgd door een videoref. De Duitser Bastian Dankert heeft de eer om als hoofd van de videocel vanavond de match in Sochi te volgen. Hij zit wel, zoals alle videorefs overigens, een heel eind van het stadion van de match verwijderd, want volgt de wedstrijd op scherm in Moskou. De Duitser wordt geassisteerd door zijn landgenoot Felix Zwayer en twee Nederlanders: Sander Van Roekel en Danny Makkelie.