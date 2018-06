Onze Chef Voetbal twijfelt niet voor België - Panama: “Het wordt een zege”

Matchday! België start om 17u aan zijn WK in Rusland met een duel in Sochi tegen Panama. “Het wordt een zege”, zegt onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle resoluut. Ook over de basisopstelling van de Rode Duivels zijn er geen twijfels meer volgens hem. Tot slot buigt hij zich in zijn dagelijkse videovoorbeschouwing ook over het dilemma of we nu eerste of tweede moeten worden in onze poule.