Engeland vanavond in het rood, zoals de winnaars van 1966

Engeland treeft vanavond in de match tegen Tunesië aan in een rode shirt. Het team van Gareth Southgate wil daarmee een eresaluut brengen aan het elftal dat in 1966 de wereldbeker won. Engeland versloeg toen in de finale in Wembley de Duitsers met 4-2. Ook toen bracht een rode outfit geluk. Kapitein Harry Kane droomt er zelfs van de toen legendarische Geoff Hurst te evenaren.

Hurst, correctie sir Hurst, scoorde toen niet alleen de winning-goal in de verlengingen, het was in de finale ook zijn derde doelpunt. Die hattrick wil Kane nu ook, en wel in de finale. Hurst en Kane ontmoetten mekaar ook onlangs,. Vooral het doelpunt waarmee Hurst de Engelsen op weg zette naar de overwinning, is geschiedenis. Hij trapte de bal tegen de onderkant van de lat, het doelpunt werd goedgekeurd, maar niemand wist toen eigenlijk of de bal echt wel over de doellijn was gegaan. Later in de verlenging trapte Hurst ook nog de 4-2 tegen de netten. Engeland opende dat succesvolle WK met een match tegen Uruguay. Score : 0-0.