Hardliner geeft Merkel nog twee weken om haar regering te redden: “De Duitse en Europese cohesie staan op het spel”

De CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU van Angela Merkel, beslist vandaag of ze doorzet met haar plan om een strenger immigratiebeleid in te voeren, en zo ingaat tegen een bevel van de Duitse kanselier. Als dat het geval is, lijkt nu al een einde te komen aan de amper drie maanden geleden zo moeizaam tot stand gekomen Duitse regering.

De CDU van Merkel ligt al langer op ramkoers met haar Beierse christendemocratische zusterpartij CSU, die een strenger immigratiebeleid voorstaat. Maar vorige week ontaardde de onderhuidse spanning in een regelrechte regeringscrisis, toen CSU-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken en Heimat Horst Seehofer aankondigde dat Duitsland het recht moest krijgen om immigranten die de Europese Unie via een ander land waren binnengekomen de toegang te weigeren.

Dat was in tegenspraak met het beleid van kanselier Merkel, die de Duitse grenzen in 2015 met haar intussen beroemde “Wir schaffen das”-uitspraak openstelde voor vluchtelingen, en ook nu nog voorstander is van een Europese oplossing voor het groeiende immigratieprobleem. Zo’n beleid zou bovendien een streep door het Schengensysteem van open grenzen binnen Europa betekenen.

LEES OOK. Francken: “Als we de migrantencrisis nu niet oplossen, is er over vijf jaar geen Europese Unie meer”

Als Seehofer zijn plan in de praktijk zou brengen, zou Merkel dan ook gedwongen worden haar ongehoorzame minister te ontslaan. Die behield echter de volledige steun van zijn CSU, die ermee dreigde in dat geval de Duitse regering (een coalitie van CDU/CSU met het sociaaldemocratische SPD) te laten vallen. Er werd zelfs even gedreigd met het opblazen van de 70 jaar oude alliantie tussen de CSU en de CDU.

Toenadering in column

Zondag waren er echter voorzichtige tekenen van toenadering: Seehofer benadrukte in een column in de krantFrankfuter Allgemeine dat ?de onenigheid wel bijgelegd zou worden”, en zei dat een compromis in de maak was. Zo hintte hij met een verwijzing naar het overleg op Europees topniveau eind deze maand dat hij en zijn partij dan toch twee weken geduld zouden willen uitoefenen om te kijken wat er dan uit de bus komt.

Maar de minister waarschuwde in dezelfde column ook dat “de cohesie in Europa en Duitsland op het spel staat”, en riep de andere EU-landen op om de buitengrenzen van de Europese Unie beter te beschermen, om vluchtelingen eerlijker te verdelen, en om geweigerde migranten sneller terug te sturen.

Vandaag of over twee weken

Volgens Bild zouden Merkel en Seehofer intussen inderdaad al overeen zijn gekomen dat men het Europese topoverleg afwacht, al ontkent het secretariaat van de CSU dat verhaal momenteel. Het blijft dus mogelijk dat Seehofer zijn administratie vandaag al het bevel geeft om strenger op te treden aan de Duitse grenzen, en zo een regeringscrisis uitlokt.

Maar ook als mutti Merkel twee weken uitstel krijgt, ligt de bal nu in haar kamp: als de Duitse kanselier haar derde ambtstermijn niet al drie maanden na de bijzonder moeizaam verlopen onderhandelingen met coalitiepartner SPD wil zien stranden, resten haar nog amper veertien dagen om een Europees compromis uit de brand te slepen.