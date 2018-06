“Het is duidelijk op weg naar ergens”: vreemd vliegend object zorgt voor paniek

Zondagavond ontstond er even paniek toen inwoners van een Russische stad een vreemd object door de nachtelijke lucht zagen vliegen. Na de opmerkelijke verschijning trokken de toeschouwers naar sociale media en vroegen zich angstig af wat het onbekende object kon zijn. Hun angst werd echter al snel gesust door de lokale overheid, die met een logische verklaring op de proppen kwam.

“Dit is echt iets vreemd”, aldus de man die de voorbijsnellende streep licht filmde. “Het is duidelijk op weg naar ergens.” De inwoner van de Russische stad Kazan had het bij het rechte eind toen even later bleek dat er net een Sojoezraket was gelanceerd vanop een nabijgelegen basis. De raket had onderdelen voor GLONASS aan boord, een Russisch navigatiesysteem dat bestaat uit 25 satellieten en dat momenteel wordt getest.