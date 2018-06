Alles wat u moet weten over Panama: wedstrijd tegen België is emotionele rollercoaster, drie blikvangers

Tussen een lach en een traan leeft Panama naar zijn ­WK-kraker met België toe. Een lach omdat het de eerste keer is dat het Midden-Amerikaanse land op het allerhoogste niveau een wedstrijd speelt. Een traan omdat alle spelers vanavond zullen denken aan Amilcar Henriquez. Panama’s sterspeler werd een jaar geleden vermoord in dubieuze omstandigheden. De bondscoach van Panama, Hernan Dario Gomez, is een eigenzinnig man en gaf gisteren op de persconferentie gewoon zijn ploeg al vrij. Wij zochten en vonden drie blikvangers. Alles wat u moet weten over de tegenstander van vanavond: