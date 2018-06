Zo ziet de dag van de Rode Duivels eruit

Vandaag is het zover. De Rode Duivels beginnen aan hun wereldkampioenschap voetbal. Dat de wedstrijd tegen Panama straks om 17.00 uur begint, heeft iedereen al maanden in zijn agenda genoteerd. Maar hoe ziet de rest van de dag eruit voor onze Rode Duivels in Sochi?

Heeft u zich ook altijd al afgevraagd wat die voetballers een hele dag doen voor ze aan hun wedstrijd beginnen? Vandaag is de wedstrijd nog relatief vroeg, dus is de tijd die te overbruggen valt tot aan de aftrap om 17.00 uur Belgische tijd (18.00 uur in Sochi) nog beperkt. Maar toch moeten ze er op één of andere manier in proberen te slagen om de dag nuttig én gefocust door te komen.

Maar de staf van de Rode Duivels doet er alles aan om de spelers in ideale omstandigheden voor te bereiden op de aftrap van vanavond. Zo staan er nog twee maaltijden op het programma. Het ontbijt en de sportlunch worden zorgvuldig samengesteld door de nutritionist die met de Rode Duivels is meegereisd. De drie Belgische koks van de Rode Duivels zorgen voor de perfecte smaak.

In de voormiddag hebben de spelers die daar nood aan hebben nog de mogelijkheid om bij de masseurs langs te gaan of bij de fysio’s voor verzorging. Er is een periode van drie uur uitgetrokken voor verzorging én een siësta. Die periode vult iedereen anders in. De ene heeft nood aan een dutje, de andere speelt liever een spelletje op de PlayStation, leest iets of luistert wat muziek.

Om de spieren terug te activeren na de siësta is er voor de lunch nog een wandeling van een kwartiertje ingepland. Dan maken de Rode Duivels in groep een ommetje rond het hotel. Het spelershotel is vlakbij het strand aan de Zwarte Zee, dus mogelijk gaat de wandeling langs daar. Al bestaat de kans dat ze kiezen voor een iets minder publieke route.

Na de lunch en de tactische bespreking waarin nog eens de laatste afspraken worden overlopen en Roberto Martinez zijn elftal voor de wedstrijd bekendmaakt aan zijn spelers gaat het met de bus richting het stadion. Omdat het hotel van de Rode Duivels slechts op anderhalve kilometer van het Fisht Stadium gelegen is, zal die reis amper vijf minuten in beslag nemen. Vanaf dat moment zitten de spelers in hun eigen tunnel. De meesten zetten dan hun koptelefoon op met de muziek waarbij ze zich het beste voelen. De spelers zullen iets meer dan een uur voor de aftrap in het stadion aanwezig zijn zodat ze nog even de tijd hebben om het veld te inspecteren vooraleer zich aan te kleden en aan de opwarming te beginnen.

Onmiddellijk na de wedstrijd krijgen alle spelers een recovery shake en bij aankomst in het hotel in Moskou vannacht zal er nog de mogelijkheid zijn om een lichte maaltijd te nuttigen om de verbruikte energie aan te vullen met de juiste calorieën.

De ploeg vliegt vanavond na de wedstrijd zo snel mogelijk terug naar het basiskamp in Moskou. Daardoor zal het een eindje na middernacht zijn vooraleer de spelers in bed liggen, maar dat deert hen niet. Na een wedstrijd hebben de meeste voetballers het lastig om in slaap te geraken. Dus dan kan je die ‘wakkere tijd’ maar best gebruiken door terug naar je basiskamp te vliegen zodat de spelers morgenvroeg wat meer op hun gemak zijn. Want morgen wordt er pas om half zes Russische tijd opnieuw getraind.

Dagschema Rode Duivels (Belgische tijd):

8.30 uur: ontbijt

10.00 uur: siësta en verzorging

13.15 uur: wandeling

13.30 uur: sportmaaltijd

15.00 uur: tactische bespreking

17.00 uur: aftrap wedstrijd tegen Panama

19.45 uur: interviews, douchen

20.45 uur: vertrek vanuit het stadion naar luchthaven Sochi

21.00 uur: chartervlucht stijgt op

23.15 uur: aankomst op luchthaven Moskou Sheremetyevo

23.45 uur: maaltijd in het hotel alvorens te gaan slapen