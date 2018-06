Peloton vol wielrenners rijdt in op auto: “Ik hoorde overal knallen, geroep en huilende kinderen”

Bij een ongeval tijdens een wielerwedstrijd in het Waalse Wasnes zijn zondag twintig wielrenners gewond geraakt toen een auto plots opdook op het parcours en het peloton die niet meer kon ontwijken. “Ik begreep er niets van”, zegt Sindia, de bestuurster, bij RTL.

Een groep met vier koplopers was zondagnamiddag weggereden van het peloton tijdens een wielerwedstrijd in Wasnes, een deelgemeente van Colfontaine in de provincie Henegouwen, toen Sindia nietsvermoedend in haar wagen stapte met een man en haar drie kinderen.

“Ik zag dat er geen politiewagens of motoren waren”, zegt de vrouw voor de camera van RTL. “Er reed alleen een gewone auto voorbij. Die wilde ik volgen door rechtsomkeer te maken.”

Sindia dacht dan ook dat alle wielrenners voorbijgekomen waren en besloot met haar geparkeerde wagen een manoeuvre te doen om de andere richting uit te kunnen. Toen verscheen plots een peloton vol wielrenners, waarvan er vier haar wagen niet meer konden ontwijken. “Plots hoorde ik overal knallen, geroep en huilende kinderen. Ik begreep er niets van.”

In totaal raakten twintig renners gewond. Zij die ingereden waren op de auto, maar ook andere renners kwamen ten val door de andere vallende mannen. “Ik heb me meteen aan de kant gezet”, zegt Sindia. “En ik heb me over mijn kinderen ontfermd. Mijn passagier is uitgestapt om de renners de eerste zorgen toe te dienen. Ik hoop dat niemand van de renners er erg aan toe is.