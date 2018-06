Ook de Engelse nationale ploeg begint er vandaag aan op het wereldkampioenschap voetbal. Om de fans op te warmen voor de eerste groepswedstrijd tegen Tunesië, maakte openbare omroep BBC een video waarin wordt voorspeld hoe de euforie na een eventuele Engelse wereldtitel eruit zou zien, een dabbende Queen inbegrepen.

"Football's coming home!"



Just imagine if England did it...#WorldCup #bbcworldcup pic.twitter.com/M3UGTbdfG0