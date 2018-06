Werken als technicus of ingenieur bij NMBS

Wie regelmatig de trein neemt, kan er niet naast kijken. Sinds enkele maanden zijn veel Desiro-treinen uitgerust met nieuwe informatieschermen. De NMBS wil hiermee het comfort van de reizigers in de trein verhogen. Het is een project van hun technici zelf.

Ingenieurs Jan Pijpops en Raf Luyten werkten vanuit het Brusselse samen aan het project van de informatieschermen. Met een loopbaan van twintig jaar mag industrieel ingenieur – specialisatie elektromechanica automatisering – Raf Luyten (48) zich tot de anciens rekenen bij de NMBS. Hij startte op de ICT-afdeling en na verschillende tussenstops werkt hij momenteel bij NMBS Transport, de directie die onder andere het treinaanbod beheert. Raf hielp onder meer de draagbare toestellen voor treinbegeleiders te ontwikkelen. Hij is nu verantwoordelijk voor de digitale informatieverstrekking aan reizigers, zowel in de trein, in stations, via social media, op de website als in apps.

Zijn collega Jan Pijpops (30) is als burgerlijk ingenieur werktuigkunde sinds vier jaar actief als ‘rolling stock engineer’ bij NMBS Technics, de directie die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de modernisering van het rollend materiaal. Daarnaast begeleiden zij de aankoop van nieuwe treinen op technisch vlak.

Verspreid over afdelingen

“Bij de aankoop van nieuwe Desiro-treinen vormde de vraag van reizigers naar meer en betere informatie de aanleiding om onze informatieverstrekking te optimaliseren”, vertelt Raf. “Om hieraan te voldoen, werden de treinen uitgerust met informatieschermen, waarmee we in real time kunnen communiceren. Na verloop van tijd was er meer behoefte aan flexibiliteit qua informatieverstrekking.”

Na intern onderzoek bleek dat de NMBS over voldoende talenten en kennis beschikte, maar dan wel verspreid over diverse afdelingen. “De verschillende talenten, waaronder IT-, commerciële en technische profielen, werden bijeengebracht om samen het traject op te starten.”

Samen met zijn team schreef en verbeterde Raf de software van de schermen, die nu meer en correctere informatie bevatten over aansluitingen en reistijden. Jan Pijpops en zijn team stonden dan weer in voor de coördinatie en aansturing in de drie werkplaatsen die de software in de informatieschermen wijzigden. “Het overleg verliep zeer natuurlijk. De directie gaf ons de vrijheid om op ons eigen ritme te werken binnen de context van een strakke timing”, zegt Jan.

Van elektromechanica tot IT

Zowel Jan als Raf benadrukken de afwisseling in hun job. “Tijdens de looptijd van het project van de nieuwe informatieschermen waren we nog in diverse andere projecten actief. Dat is een constante: altijd ben je bezig met verschillende uitdagingen tegelijk.”

De NMBS is een grote organisatie, heel zichtbaar voor de buitenwereld, die ook weleens heeft af te rekenen met kritiek van buitenaf. In elk geval ervaart Raf zijn werkgever als een modern bedrijf met state-of-the-art technologieën. “Medewerkers krijgen er diverse mogelijkheden om zich te ontplooien. Je komt immers met heel wat disciplines in aanraking: van elektromechanica tot elektronica en IT.” Als je de drive hebt en genoeg initiatief toont, kun je, volgens hem, uitdagende projecten uitwerken. “Als ingenieur bij de spoorwegen moet je kunnen omgaan met een zekere mate van vrijheid. Maar je moet ook verantwoordelijkheid durven te nemen.”

>

>

>