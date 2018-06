Dierenbeul snijdt staart en pootjes van puppy af: Turkse politieke wereld in rep en roer

Een gemartelde puppy brengt de Turkse politieke wereld in rep en roer. Nadat een dierenbeul de poten en staart van het jonge dier afsneed, staakte president Tayyip Erdogan zijn campagne vlak voor de parlementaire en presidentiële verkiezingen om een pleidooi te houden voor betere dierenrechten.

Het hondje was nog maar jong, toen een dierenbeul besloot om een gruwelijke “grap” uit te halen met het dier. Voor zijn eigen plezier sneed hij poot na poot af van de puppy, om nadien ook de staart met een mes weg te halen. Het dier was niet verdoofd en leed verschrikkelijk veel pijn.

Nadien dumpte de man de gewonde hond in een bos in het Sapanca district, in de provincie Sakarya, waar een toevallige voorbijganger de puppy uit medelijden meenam naar een dierenarts. Twee dagen lang vocht het beestje voor zijn leven, maar uiteindelijk moest het dier de strijd opgeven. De puppy overleed vrijdag tijdens een operatie.

De puppy in kwestie. Foto: Facebook

Verontwaardiging

De foto’s en video’s van het hondje gingen nadien razendsnel viraal op de Turkse sociale media. Het aandoenlijke verhaal van de gefolterde puppy veroorzaakte dan ook al snel een schokgolf van verontwaardiging door heel Turkije. De autoriteiten gingen meteen op zoek naar de dader en arresteerden zaterdag een machinebouwer, die aangeklaagd wordt voor dierenmishandeling. Dat vertelde de Turkse president Tayyip Erdogan zondag zelf tijdens een verkiezingsrally in Istanbul.

Erdogan tijdens de rally in Istanbul, waarop hij het droevige lot van de puppy besprak. Foto: REUTERS

Dat zelfs de leider van het land zich het pijnlijke lot van de puppy aantrekt, is op zijn minst gezegd opmerkelijk. De dood van het dier heeft een vurig debat geopend over dierenrechten, waarin president Erdogan duidelijk zijn stem laat horen. Hij hield zondag een vurig pleidooi voor betere levensomstandigheden voor dieren en strengere straffen voor mensen die hen kwaad doen. “Zo’n daad kunnen we niet accepteren en het is heel belangrijk dat mensen dat beseffen”, zei de Turkse leider.

Puppy voer voor politiek debat

Maar het gaat allang niet meer alleen over de puppy, de discussie rond dierenrechten is ook een handige tool geworden voor een laatste boost in de politieke campagnes. Met zijn pleidooi hoopt Erdogan immers op het laatste moment nog extra kiezers over de streep te trekken, want op 24 juni trekt het volk naar de stembussen voor de parlementaire en presidentiële verkiezingen.

Ook de oppositie veroordeelt de daad sterk en eist een soortgelijke wetswijziging. “Deze brutaliteit tegen een klein kwetsbaar wezen is een pijnlijke uiting van het verlies van waarden in ons land. Ik bid dat de dierenbeul krijgen wat ze verdienen in het hiernamaals”, reageerde ook presidentskandidate Meral Aksener, de lijsttrekker van de İyi Parti. “Al zou het nog beter zijn als dat ook in deze wereld gebeurt dankzij correctere wetten...”