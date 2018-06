Problemen met beton in kerncentrales kosten Engie 250 miljoen euro

Het nazicht van Belgische kernreactoren op betonproblemen kost het Franse energiebedrijf Engie 250 miljoen euro. Dat heeft Engie maandag bekendgemaakt.

De Belgische poot Engie Electrabel kondigde vrijdag aan dat het onderhoudsschema van de kernreactoren Tihange 2 en 3 en Doel 4 aangepast moet worden door de betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte in bepaalde centrales. Die werden vorig jaar voor het eerst vastgesteld in Doel 3.

De duur van het extra nazicht komt overeen met een reactor die gedurende zeven maanden stilligt, zegt Engie. De impact ervan wordt geschat op 250 miljoen euro, luidt het. Het energiebedrijf voegt toe dat het maatregelen neemt om de financiële impact te verminderen. Ten laatste op 27 juli, bij de voorstelling van de halfjaarcijfers, zou duidelijk moeten zijn wat die maatregelen opleveren.

Engie verschoof de onbeschikbaarheid van Tihange 3 tot eind september (in plaats van eind juni). Tihange 2 ligt naar verwachting uit van 19 augustus tot 31 oktober, Doel 4 van 6 augustus tot 15 december.

Doel 1 en 2 en Tihange 1 hebben een ander design. Bij die reactoren stelt het probleem zich niet.