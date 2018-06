Geweer van soldaat blokkeert, dus schakelt hij Talibanstrijders uit met hamer in grotten waar hij amper kon ademen

Een Britse soldaat heeft in een daad van pure zelfopoffering zes terroristen gedood in een grottencomplex met tunnels waar hij amper in kon rechtstaan. De eerste drie schoot hij dood, maar toen zijn pistool blokkeerde moest hij verder met een hamer.

In het noorden van Afghanistan strijden de Britse troepen zij aan zij met het Afghaanse leger tegen de terroristen in de regio. Een moeilijke strijd die ook een tactisch steekspel is, want de soldaten proberen met gerichte aanvallen telkens basissen van de terroristen in te nemen.

In januari hadden ze de basis uitgekozen van een buitenlandse commandant. Toen de belegering begon, vluchtten tal van terroristen samen met de commandant in een grottencomplex waarin de tunnels een halve meter breed en 1,2 meter hoog zijn.

Doelwit

Een Britse sergeant besloot hen te achtervolgen. “De missie was op dat moment maar half gelukt, want de basis was vernietigd”, zegt een bron aan Daily Star. “Maar het hooggeplaatste doelwit was in de tunnels gevlucht. Niemand van de Afghaanse soldaten wilde de tunnels in, dus bood de Brit zich vrijwillig aan om het te doen.”

Voor zijn groot geweer was niet genoeg plaats in de tunnels, dus nam hij een Glock-pistool mee naar binnen, samen met een hamer. “De Talibanstrijders zien lukte niet in die omstandigheden, maar hij hoorde en rook hen wel. Zo kon hij er drie doodschieten.”

Hamer

Toen zijn pistool plots klem kwam te zitten, kwam de sergeant in een lastig parket terecht. “Maar hij heeft dan gewoon gevochten. Twee mannen heeft hij gedood in een iets grotere ruimte, waar een kaars voor wat licht zorgde. Daarna viel nog een derde terrorist hem aan, maar ook die kon hij met één welgemikte klap met zijn hamer doden.”

Het was een brutaal gevecht tot de dood, aldus de bron. “Anderhalf uur later kroop hij naar buiten, bedenkt in zijn eigen bloed en dat van de mannen die hij gedood had.” Een uur lang kon hij niet spreken door het trauma dat hij opgelopen had, en verkondigde later dat de lucht in de tunnels zo dun was dat hij amper kon ademen. De sergeant, die ook al in Irak gevochten had, noemt de 30 minuten in de tunnels de moeilijkste van zijn militaire carrière.