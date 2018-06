Slechts 69 alcoholsloten opgelegd sinds 2010

Brussel - De voorbije acht jaar hebben rechters amper 69 keer een alcoholslot opgelegd aan verkeerszondaars. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Sabien-Lahaye Battheu (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). In de provincie Antwerpen werden 39 van de sloten opgelegd, ofwel 57 procent van het totaal.

Een alcoholslot is een klein toestel dat verbonden wordt met de startmotor van de auto. Om te kunnen starten, moet de bestuurder het alcoholslot blazen. Het toestel meet de hoeveelheid alcohol in de adem. Als de hoeveelheid alcohol groter of gelijk is aan 0,2 promille alcohol in je bloed, dan zal de motor niet starten.

Lahaye-Battheu verwacht dat het aantal alcoholsloten binnenkort zal toenemen. Vanaf 1 juli wordt een apparaat immers verplicht vanaf 1,8 promille en vanaf 1,2 promille in geval van recidive. Bij een eerste betrapping vanaf 1,8 promille kan een rechter afziet van de verplichting, al moet hij dat expliciet motiveren en zal hij de bestaande regels voor straffen toepassen.

Volgens de huidige wet hebben de rechters geen verplichting om een alcoholslot op te leggen. De mogelijkheid bestaat voor overtreders vanaf 0,8 promille of aan bestuurders in staat van dronkenschap of aan recidivisten. De maximale duur waarvoor een alcoholslot kan worden opgelegd, daalt tot 3 jaar. Momenteel kunnen rechters dat nog opleggen voor een periode van 1 tot 5 jaar, of zelfs definitief.

Volgens minister Bellot zal de FOD Mobiliteit vanaf de tweede helft van juni via zijn socialemediakanaal informatie naar de burgers verspreiden.